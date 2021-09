La maestra negazionista ricoverata per Covid: è grave

Sabrina Pattarello, la maestra negazionista di 45 anni che a fine dell'anno scorso era stata allontanata dalle elementari "Giovanni XXIII" di Treviso perchè diceva agli alunni di non usare la mascherina e che il Covid non esiste, è stata ricoverata e intubata, in ospedale all'Angelo di Mestre, per una grave forma di covid. E' in terapia intensiva. La notizia è riportata da Il Gazzettino.

Le sue posizioni negazioniste (no mask e no vax) avevano fatto scattare l'allontanamento dalla scuola su segnalazione dei genitori.

