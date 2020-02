In caserma per un reato, ruba il portafoglio al carabiniere: arrestato

Era in caserma piantonato daie, approfittando di un attimo di distrazione, ha tentato di rubare il portafoglio a un militare dell'Arma a Piacenza . Ma gli è andata male... Incredibile, ma vero. Si tratta di un 19enne nato in Ucraina, residente in città: nella serata di sabato primo febbraio, si trovava nella caserma dell’Arma di Monticelli fermato per un altro reato.Approfittando di un momento di distrazione di un carabiniere presente in quel momento nella stazione ha sfilato 40 euro in contanti dal portamonete del militare al quale, però, non è sfuggita la repentina manovra. La storia è raccontata dal quotidiano La Libertà. In tasca al 19enne sono spuntati i soldi appena sottratti. Il giovane è stato quindi nuovamente arrestato per furto aggravato.