Ritrovato in mare il corpo di Manuel Cientanni, il cuoco 29enne era scomparso da Salerno il 14 agosto scorso

La Capitaneria di Porto e i vigili del fuoco di Salerno hanno recuperato il cadavere di un uomo nelle acque della Costiera Amalfitana. Il corpo, segnalato da una persona che era in barca, è stato rinvenuto nel tratto di mare compreso tra Cetara e Maiori.

Gli investigatori hanno reso noto che si tratta del corpo del 29enne Manuel Cientanni, disperso in mare dallo scorso 14 agosto in seguito a un incidente in barca avvenuto proprio in quel punto. Il corpo, infatti, da quanto si apprende aveva indosso un costume bianco e nero uguale a quello del giovane salernitano.

Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione

Dopo il recupero, il cadavere - che è in avanzato stato di decomposizione - è stato trasferito nell'obitorio dell'ospedale di Salerno.

Chi era Cientanni

Manuel Cientanni, il cuoco 29enne di Pontecagnano che il 14 agosto aveva noleggiato una barca con due amici, recandosi a Cetara per una gita. Nel corso dell’escursione in mare il giovane - secondo quanto ricostruito dagli inquirenti - è caduto dall'imbarcazione, pare per una manovra azzardata, ed è rimasto ferito mortalmente alla testa dalle eliche del natante noleggiato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Ottobre 2023, 10:51

