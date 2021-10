Revisione auto, dal 2 novembre scattano i rincari: ma per alcuni c'è il bonus. Ecco cosa succederà

Da martedì 2 novembre scattano i rincari sulla revisione dell'auto. Per avere il certificato sul corretto funzionamento meccanico del veicolo non si pagheranno 12,14 euro in più se la revisione verrà fatta in un'autofficina autorizzata, mentre il rincaro sarà di 9,95 euro nel caso in cui venga effettuata alla motorizzazione civile.

In pratica per far revisionare il veicolo in un'officina privata si pagheranno 79,02 euro mentre in motorizzazione il costo sarà di 54,95 euro. Con la revisione si effettua un controllo sul mezzo in circolazione, in particolare di tipo meccanico sui freni, alle sospensioni, alle luci, alla frizione, alle emissioni di gas. ll controllo viene effettuato in base all'anzianità del veicolo ma in generale a cadenza biennale.

Si può beneficiare però di uno sconto, un bonus da 4milioni di euro che, però, calcolatrice alla mano andrà a toccare coprire solo 400mila revisioni ministeriali (poco meno del 3% del totale). Per poter usufruire dello sconto, che potrà essere richiesto per un solo veicolo per nucleo familiare, sarà necessario registrarsi sul portale tramite Spid, Carta d'identità elettronica o Carta nazionale dei servizi, indicare il proprio iban ed indicare la targa del veicolo revisionato. Solo alcune persone verranno selezionate, i primi 400 otterranno questo bonus, a partire dal 21 di dicembre, e il rimborso sarà pari a 9,95 euro.

