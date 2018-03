«Vogliamo il reddito di cittadinanza»: arrivano le prime richieste al Caf

Mercoledì 14 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TREVISO - Il reddito di cittadinanza attrae anche nella Marca trevigiana in Veneto: così, nei giorni scorsi,e alchiedendo di poter compilare iper accedere al, cavallo di battaglia del programma elettorale del. A scanso di equivoci, nessuna fila agli sportelli e nemmeno l'afflusso registrato in alcuni uffici dell'Italia meridionale e divenuto la scorsa settimana, tra smentite e conferme, un caso nazionale.Leggi anche ----> Ecco le proposte del M5S sul tema Utenti sporadici, certo, nella massa di persone che ogni giorno si rivolge alle strutture del sindacato. Tuttavia ben determinati: agli addetti Cisl che proponevano il Reddito di inclusione, il cosiddetto Rei (effettivamente entrato in vigore alla fine dell'anno scorso), gli interlocutori hanno replicato di puntare proprio a quel reddito di cittadinanza, di cui avevano tanto sentito parlare negli ultimi tempi. E che,. Già in passato, di fronte agli annunci di nuovi sgravi o ammortizzatori sociali, agli impiegati era capitato di dover frenare gli entusiasmi degli interessati, spiegando che era necessario attendere decreti di attuazione e regolamenti applicativi. In questo caso, si è addirittura ad una fase precedente: una semplice promessa della campagna elettorale...