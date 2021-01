Vince oltre 2 milioni al gioco ma percepisce il reddito di cittadinanza per 3 anni: denunciato

Scovato un altro furbetto del reddito di cittadinanza. Ha infatti vinto al gioco 2 milioni di euro ma percepiva il reddito ed è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Rimini. Per l'Inps, il riminese risulta disoccupato ma i successivi accertamenti della Gdf hanno fatto emergere vincite in giochi on line, tra il 2017 e il 2020, per oltre 2 milioni. Il beneficiario del sussidio è risultato titolare di diversi conti gioco utilizzati assiduamente sia per giocare che per scommettere (poker, giochi da tavolo, scommesse sportive, tombola e bingo) con una notevole fortuna.

Le somme vinte però il riminese non le ha dichiarate per il calcolo dell'Isee, tanto che ha anche potuto ricevere 15.000 euro di sussidio. Il giocatore fortunato è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Rimini, per aver indebitamente percepito erogazioni ai danni dello Stato e dell'Inps. Quando si è percettori di reddito di cittadinanza, viene spiegato dalla Fiamme Gialle le vincite vanno comunicate dal beneficiario all'Inps entro quindici giorni dall'acquisizione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Gennaio 2021, 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA