Rave party Viterbo, fermato un 33enne: aveva l'auto imbottita di droga

Arrestato un 33enne di nazionalità albanese trovato in possesso di sette etti di droghe, tra cocaina, marijuana e hashish, a Chiusi (Siena). L'uomo, residente a Novara, ha confessato agli agenti di polizia che l'hanno controllato che gli stupefacenti erano per il rave party nel Viterbese che ha fatto tanto discutere.

La droga che trasportava l'uomo era nel cofano motore e sotto il parabrezza.

L'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, in merito al rave party sul lago di Mezzano ha detto: «Finalmente l'area è stata liberata dopo diversi giorni. E' stato un assembramento di migliaia di persone, alcuni asseriscono oltre 10mila, e questo provoca un elemento di facilitazione nella circolazione del virus. Sicuramente ci sarà un aumento dei contagi. Abbiamo dato disposizione di fare un'attivita' di tamponi a tappeto nei comuni interessati - ha aggiunto -. Sicuramente questa situazione andava evitata. Se si radunano oltre 10mila persone in tempo di pandemia è un fatto grave e anomalo». Poi aggiunge: «Non si capisce come da un lato si impedisce l'attività regolare delle discoteche e poi si possano consentire 5 giorni di un'aggregazione così importante. E' un quadro che non deve più ripetersi», ha concluso.

Ma il rischio di contagio da feste abusive corre anche a Lecce dove, giovedì sera, è stato sventato un rave nelle campagne del capoluogo di provincia pugliese, durante interventi di controllo di polizia e carabinieri che hanno applicato direttive nazionali arrivate dopo il caso di Valentano. Intercettato nel pomeriggio l'invito a partecipare al rave di ieri sera, attraverso il monitoraggio delle fonti e dei social media, pattuglie di polizia, anche territoriali e della Squadra Mobile, hanno bloccato un furgone con alcuni giovani, tutti con precedenti per rave party, e a bordo anche qualche strumento per l'amplificazione: 6 casse acustiche, un gruppo elettrogeno con tanica di benzina, cavi per i collegamenti.

Denunciati un 27enne di Lecce, una salentina 24enne di Maglie per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli che erano in una cassetta con il resto del materiale. Al momento dell'interrogatorio non hanno spiegato la provenienza del materiale, che è stato sequestrato. All'esterno della Questura a Lecce, mentre erano in corso gli accertamenti di rito, una trentina di giovani appartenenti a gruppi di area anarchica ha protestato pacificamente per esprimere solidarietà ai tre, fino al momento dell'uscita dall'edificio. E ancora, la Questura fa sapere inoltre che a luglio un rave party era stato interrotto nelle campagne alle spalle della marina di Lecce di San Cataldo, e a Ferragosto erano state sgomberate alcune centinaia di giovani nella zona di Porto Cesareo al limite con la provincia di Taranto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Agosto 2021, 16:33

