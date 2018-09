Entrano per gioco nell'area edile: ragazzo muore schiacciato dal muletto

Un ragazzo, un minorenne, è morto schiacciato da un muletto oggi 16 settembre dopo le 18, all'interno dell'area di commercio edile lungo il canale della Scomenzera, a Venezia. Pare il ragazzo, insieme a un suo coetaneo, si sia introdotto per gioco all'interno dell'attività commerciale. Lì due ragazzi avrebbero deciso di "provare" un muletto, che però si è rovesciato, schiacciando il minorenne. Illeso l'altro ragazzo.



Le squadre dei vigili del fuoco, intervenuti immediatamente dal vicino distaccamento di Marittima da Venezia, e poi da Mestre e Treviso con l’autogru, nulla hanno potuto, poiché il ragazzino era già deceduto, come accertato dal personale medico del Suem 118. Sono ora in corso le operazioni di rimozione del muletto. Sul posto la polizia municipale, la questura, i carabinieri e la capitaneria di porto, per accertare come mai i due giovani si trovassero all’interno della grande area di commercio edile.

Domenica 16 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..