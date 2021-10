Rimproverato dal papà perché è tornato tardi: 19enne si spara in testa. È gravissimo

Richiamato dal papà per essere rientrato tardi a casa, si è sparato. Un ragazzo di 19 anni di San Salvatore Telesino, in Campania, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Pio di Benevento: il giovane, dopo essere stato rimproverato dal padre per aver fatto tardi, si sarebbe sparato un colpo di pistola alla testa.

Il fatto è accaduto alle prime luci dell'alba. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato subito in ospedale. Sull'accaduto indagano i carabinieri che hanno sequestrato l'arma legalmente detenuta dal papà del giovane.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Ottobre 2021, 15:53

