Ragazzi uccisi dal padre nel sonno, le insegnanti: «Nessun sospetto, il papà sembrava orientato al futuro dei suoi figli»

Non ci sarebbe stata nessuna avvisaglia nel delitto di messo a punto da Alessandro Pontin, il papà che ha ucciso i suoi figli, Francesca e Pietro, nel padovano. A parlare sono le insegnanti dei ragazzi che avevano parlato con l'uomo pochi giorni prima dell'omicidio non notando nulla di insolito in lui.

«Sembrava orientato al progetto di futuro dei figli», hanno detto i professori e i dirigenti delle scuole frequentate dai ragazzi di 15 e 13 anni. Pontin e la moglie erano separati, i figli vivevano con la donna, ma andavano secondo i giorni stabiliti dal padre. Proprio mentre erano nella casa dell'uomo Pontin ha messo a punto il suo piano omicida e li ha accoltellati. I professori parlano di Francesca come di una ragazza studiosa, molto seguita, che aveva una famiglia alle spalle e non aveva mai manifestato alcun tipo di disagio, per questo tutti erano convinti che anche se separati i genitori avessero trovato un buon equilibrio per il bene dei ragazzi.

La stessa cosa dicono gli insegnanti di Pietro che confermano di aver percepito un rapporto sano tra i due ex coniugi, confermato dall'equilibrio e dalla serenità del 13enne, cosa che spesso in ragazzi che vivevano la sua stessa situazione non succedeva.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Dicembre 2020, 17:55

