Vuole gettarsi da cavalcavia, ragazza salvata a Napoli dal 118

L’équipe del 118, postazione San Gennaro sventa un suicidio a Poggioreale salvando una ragazza che si voleva gettare da un cavalcavia. L’episodio è avvenuto ieri mattina tra Via Nuova Poggioreale - Via Giovanni Porzio, in corrispondenza del carcere, sul cavalcavia del centro Direzionale. L’ambulanza giunta sul posto in pochi minuti – è stato spiegato dai medici che curano il portale «Nessuno tocchi Ippocrate” - ha intercettato la ragazza giovane che aveva intenzione di togliersi la vita lanciandosi dal cavalcavia a causa di una delusione sentimentale. L’opera di mediazione dei sanitari è giunta a buon fine grazie al dialogo tra l’infermiera del team (unica donna presente) e la ragazza.La ragazza appena ha visto l'infermiera avvicinarsi, l’ha abbracciata. Sono poi intervenute le forze dell’ordine che hanno accompagnato la giovane disperata sul mezzo di soccorso e poi trasportata al San Giovanni Bosco. «Proporrò alla Presidenza del Consiglio regionale un encomio all’equipaggio del 118 – avverte Francesco Emilio Borrelli dei Verdi componente della Commissione Sanità - composto dall’autista soccorritore Giosuè Perna, dall’infermiera Anna Lombardo e dal medico Catuogno, perché sono andati oltre il loro dovere salvando una vita umana».