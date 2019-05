Ragazza italo-marocchina indossa il velo: esclusa dalla palestra. «Non iscrivo suore o Batman»

suore o Batman»: con queste parole il titolare di una palestra ha escluso una ragazza italiana di origini marocchine e nel nostro Paese da vent'anni. Il caso è avvenuto nel modenese, a Mirandola: l'esclusione della ragazza, che fa l'interprete e ha 28 anni, dalla palestra è avvenuta perché indossa il velo. La giovane ha denunciato al Comune quanto è avvenuto, che le ha espresso solidarietà e ha condannato l'episodio.



«Il proprietario - ha raccontato in una lettera al sindaco - ha rifiutato la mia iscrizione poiché mi vesto in modo poco occidentale. Ho chiesto chiarimenti ed ha risposto che nella sua palestra non iscrive Batman o suore, alludendo al velo che copre il mio capo, ma senza indicarlo in modo diretto. Ha concluso dicendo 'mia palestra, mie regole'. Conosco la legge, la Costituzione e i suoi principi e i suoi precetti, e ciò che mi è successo non ha scusanti».

