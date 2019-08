Ragazza uccisa a coltellate nel bar dove lavorava. È caccia all'uomo

Barista accoltellata a Reggio Emilia. Un omicidio si è consumato intorno alle 18 nel bar Moulin Rouge, nella periferia della città. Stando alle prime ricostruzioni, la giovane barista, di origini cinesi, sarebbe stata accoltellata da un uomo che poi è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. La ragazza sarebbe morta sul colpo. La polizia indaga per chiarire i contorni e il movente del delitto ed è caccia all'uomo in tutta la città.



Gli investigatori e gli uomini della Polizia scientifica stanno passando al setaccio le telecamere della zona per trovare elementi utili che possano portare all'identificazione dell'assassino che, alle 18, ha accoltellato a morte una barista a Reggio Emilia. Stando alle prime testimonianze, raccolte dalla polizia, un uomo di mezza età sarebbe entrato all'improvviso nel bar 'Moulin Rougè di via XX Settembre e poi avrebbe accoltellato più volte la giovanissima barista cinese. Un omicidio consumato in pochi attimi e culminato poi nella fuga dell'aggressore che ha fatto perdere le sue tracce. Non è ancora chiaro il movente del delitto.(



+++notizia in aggiornamento+++ Giovedì 8 Agosto 2019, 19:43

