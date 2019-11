Raffaele Sollecito, parla la nuova fidanzata: «Ci siamo conosciuti per la mia somiglianza con Amanda Knox»

Sabato 23 Novembre 2019, 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha trovato lacon la sua nuova compagna. Si chiama, ha 22 anni ed è diLa ragazza ha raccontato a Oggi come si è conosciuta con Raffaele, coinvolto nell'accusa di omicidio di Meredith Kercher nel, dalla quale è infine stato assolto, insieme alla sua ex Amanda Knox.Andreea ha raccontato che tutto è nato proprio grazie alla somiglianza tra lei e la ex di Sollecito. «Ero in Spagna per l’Erasmus e un giorno un professore mi disse che avevo uno sguardo da Amanda Knox», ha spiegato, così, incuriosità ha cercato chi fosse ed è comparso anche il nome di Raffaele. Dopo aver scoperto la sua storia ha scelto di scrivergli e i due sono entrati in contatto in questo modo.«Gli ho scritto un messaggio, lui mi ha risposto e a forza di scriverci è nato il desiderio di sentirci», ha aggiunto, «Ci siamo parlati al telefono ed è venuto il desiderio di vederci. Quando Raffaele mi ha invitato a Milano non ho avuto il minimo dubbio». La ragazza ha confessato di essersi fidata subito del suo compagno, di averlo preso come punto stabile di riferimento. Oggi sono felici e vivono la loro storia d'amore senza più lo spettro delle accuse che per molti anni hanno angosciato Sollecito.