Meteo, sole al Nord e piogge al Sud. Ma da domani cambia tutto

primavera ancora non si vede, anzi nei prossimi giorni arriverà un'altra ondata di maltempo, piogge e freddo, almeno al Centro-Nord: un mese di maggio che si sta rivelando eccezionale dal punto di vista meteo, con una infinita instabilità atmosferica che dura ormai da parecchie settimane. E anche il clima risulta fortemente anomalo con temperature bloccate da giorni sotto la media stagionale, come rileva il team del sito ilMeteo.it.



LE PREVISIONI METEO



L'Italia è attualmente intrappolata in un vortice di bassa pressione colmo di temporali che hanno interessato dapprima il Nord nella giornata di oggi, per poi spostarsi verso le regioni centrali ed in seguito su gran parte del Sud. In queste ore infatti, troviamo parecchi rovesci e temporali sui settori centro orientali della Sicilia dove a Catania si è abbattuto un nubifragio, nel sud della Calabria ed altre piogge stanno bagnando l'area settentrionale della Puglia. Laancora non si vede, anzi nei prossimi giorni arriverà un'altra ondata di, almeno al Centro-Nord: un mese di maggio che si sta rivelando eccezionale dal punto di vista meteo, con una infinita instabilità atmosferica che dura ormai da parecchie settimane. E anche il clima risulta fortemente anomalo con temperature bloccate da giorni sotto la media stagionale, come rileva il team del sito ilMeteo.it.L'Italia è attualmente intrappolata in uncolmo di temporali che hanno interessato dapprima il Nord nella giornata di oggi, per poi spostarsi verso le regioni centrali ed in seguito su gran parte del Sud. In queste ore infatti, troviamo parecchi rovesci e temporali sui settori centro orientali della Sicilia dove a Catania si è abbattuto un nubifragio, nel sud della Calabria ed altre piogge stanno bagnando l'area settentrionale della Puglia.

Il team del sito ilMeteo.it avverte che nelle prossime ore occhi puntati al Sud dunque, dove si avranno piogge sparse fra l'Abruzzo, il Molise, la Puglia ma anche sulle zone interne della Basilicata e della Campania. Sotto stretta osservazione invece saranno il nord est della Sicilia e l'area meridionale della Calabria dove si potranno verificare forti rovesci e qualche nubifragio accompagnati anche da locali grandinate. Questa fase di acuto maltempo si sposterà nel pomeriggio sull'area ionica della Calabria per poi perdere rapidamente di energia in serata. Nel contempo, lo scenario meteorologico, andrà nettamente migliorando sul resto del Sud.



Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ilMeteo.it comunica che il tempo al Nord e su gran parte del Centro invece è migliorato con un clima più asciutto, un cielo spesso soleggiato e con un lieve aumento termico. Tuttavia, questo ritorno a condizioni meteorologiche migliori, non durerà a lungo. Già da domani il tempo sarà destinato a peggiorare per effetto di una perturbazione atlantica che nel corso del weekend porterà un'altra lunga fase di maltempo su tutto il Nord e gran parte del Centro.

Giovedì 16 Maggio 2019, 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA