Il ristorante che dopo le 18 cucina per le persone in difficoltà: «Lavoriamo gratis, ma se continua così chiuderemo»

Davanti all'obbligo di chiudere bar e ristoranti alle 18, misura imposta nell'ultimo Dpcm per rallentare la corsa del coronavirus, c'è chi si è rimboccato le maniche per aiutare le persone in difficoltà. Dal capoluogo lucano arriva la storia di un ristorante, il Crusco's Potenza, che dona il cibo invenduto a famiglie disperate, lavoratori saltuari e persone che non hanno un tetto sopra la testa. Ogni giorno davanti al locale c'è la fila, come racconta il gestore Salvatore Conte.

Sulla pagina Facebook del ristorante aumentano le iniziative a sostegno delle persone in difficoltà e vengono condivisi i messaggi di famiglie che chiedono un pasto perché non sanno come portare il cibo in tavola. C'è anche chi ringrazia per la carne ricevuta: «Era da un po' che i miei ragazzi non la mangiavano. Alla Caritas non la danno». Una situazione che è lo specchio di un problema ancora più grande e in costante crescita.

Quando Salvatore Conte ha cominciato a donare il cibo che avrebbe cucinato dopo le 18:00 se il ristorante fosse stato pieno non si aspettava tutte queste richieste. Ogni giorno decine di persone aspettano davanti all'ingresso pacchi e sacchetti per i propri familiari o per le associazioni di volontariato. C'è chi ha perso il lavoro o è in attesa di una cassa integrazione che non arriva. I dipendenti, che ormai cucinano solo per beneficenza, lavorano gratuitamente. A pranzo i clienti sono sempre meno e dal locale arriva un grido d'allarme: «Se continua così anche noi dovremo chiudere».

