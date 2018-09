di Simone Pierini

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giallo sulledel. Fonti del Mef - dopo aver smentito «categoricamente quanto riportato su un quotidiano online» circa un presunto blocco da parte della Ragioneria sul decreto legge sul ponte di Genova - precisano «che il provvedimento è giunto alla Ragioneria senza alcuna indicazione degli oneri e delle relative coperture» ma i tecnici della RGS «stanno lavorando attivamente per valutare le quantificazioni dei costi e individuare le possibili coperture da sottoporre alle amministrazioni proponenti». E «soltanto così - si ricorda - il decreto può essere bollinato e trasmesso al Quirinale per la promulgazione». Quindi, «la Ragioneria Generale dello Stato - spiegano -».A stretto giro, in una nota, la Presidenza del Consiglio dei ministri fa sapere che, «quanto alle notizie diffuse sul decreto emergenze e sulle presunte carenze di coperture finanziarie che sarebbero all'origine di ritardo nella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si precisa che queste notizie non corrispondono al vero».«Gli interventi in conto capitale sono integralmente finanziati. Parimenti, quelli di parte corrente sono integralmente finanziati per il 2018 e, in parte, per gli anni successivi. Per la parte residua, sarà data copertura nella prossima legge di bilancio, che sarà presentata al Parlamento il 20 ottobre», si legge ancora nel comunicato. «In definitiva, nessun ritardo per l'avvio delle misure di sostegno contenute nel decreto tant'è - evidenzia la Presidenza del Consiglio - che dal Mef hanno appena confermato di avere terminato le valutazioni di propria competenza e che il decreto legge sta per essere inviato al Quirinale».