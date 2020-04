Ponte crollato, l'immagine del tecnico della Tim che si salva da solo FOTO

di Simone Pierini

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'immagine che sembra uscita da un film. Il ponte crolla, il protagonista a bordo del suo furgone precipita insieme all'asfalto. Ma sopravvive, illeso, e tenta di mettersi in salvo. Si arrampica sulla carreggiata che ormai è una salita ripidissima e arriva nel punto di rottura. Un balzo e il pericolo è scampato. Ma non siamo a Hollywood, questa è realtà. Il, sul fiume Magra che collega l'abitato di Santo Stefano Magra con Albiano (in provincia di Massa-Carrara)., uno di quegli operai che continuano a lavorare in questo periodo di. E la sua foto sta facendo il giro dei social.Il suo è un lavoro necessario in un momento storico in cui la comunicazione attraverso la rete internet fa la differenza, per chi è in smart working, per gli studenti alle prese con le lezioni, per gli amici e i parenti che vogliono restare in contatto, tra una videochiamata e un messaggio su. E il suo è uno dei due furgoni che stavano attraversando il ponte mentre questo veniva giù. All'altro conducente è andata peggio, trasportato in ospedale con l'elicottero, in codice giallo e fortunatamente non in pericolo di vita.Secondo le prime informazioni invece, il tecnico della Tim non ha riportato conseguenze oltre allo choc subito per un'esperienza che difficilmente potrà dimenticare. Come questa immagine, la scalata verso la salvezza.