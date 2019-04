Pompei, turista danneggia il mosaico e ruba le tessere: denunciata

Parcheggia Ferrari in posto disabili, poi insulta chi lo denuncia. Imprenditore non si scusa e minaccia​​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era in visita con la famiglia al Parco Archeologico diquando ha pensato bene di distruggere un, rubando anche alcunee infilandole nello zaino. Per questo motivo unadi 21 anni è stata fermata dai carabinieri e denunciata.La giovane si trovava presso il complesso dellaquando ha scavalcato il cordolo posto a protezione della zona, distruggendo con un oggetto appuntito una parte del, per poi rubare alcuni tasselli appena staccati. I custodi, come riporta Il Mattin o, l'hanno vista ed hanno subito chiamato i carabinieri: i militari sono intervenuti poco prima che la donna riuscisse a uscire dagli Scavi. Per lei è scattata la denuncia in stato di libertà per danneggiamento aggravato. Oggi i restauratori delinizieranno il lavoro per rimettere a posto i tasselli.