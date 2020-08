Poliziotto positivo al Covid dopo aver sedato una rissa in un centro di accoglienza per immigrati

Un poliziotto contagiato dal Covid 19 e due in isolamento dopo essere intervenuti «per sedare una rissa scoppiata tra clandestini, ospitati nell'ex caserma Serena di Treviso». Lo rende noto l'on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d'Italia, in relazione al focolaio di Coronavirus con 257 positivi tra operatori e migranti del Centro di accoglienza di Casier. Nel sottolineare che è attualmente «il maggior focolaio di Covid19 di tutta Italia», la parlamentare rileva che è «un triste record di cui è responsabile il Governo Conte, che proroga lo stato di emergenza per tutti gli italiani e allo stesso tempo mette a repentaglio la sicurezza della popolazione con la sua politica di accoglienza indiscriminata». Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Agosto 2020, 19:10

