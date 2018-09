Il, l'aereo non parte. È accaduto qualche giorno fa, e il protagonista è il comandante spagnolo di un voloche doveva partire da Tirana e atterrare a Bologna: l'aereo è stato bloccato, perché l'uomo, E.L., di 47 anni, aveva consumato alcol al di sopra del limite previsto.Secondo un comunicato diffuso nella serata di sabato, la polizia di frontiera all'aeroporto internazionale di Tirana «Madre Teresa», è intervenuta facendo scendere i passeggeri, dopo la segnalazione dello staff della compagnia, in particolare del secondo pilota che si era accorto dello stato di alterazione del collega. Su richiesta della compagnia aerea, la polizia ha così sottoposto all'alcol test il comandante, risultato positivo.Il pilota è indagato a piede libero (la legge albanese non prevede l'arresto in questi casi) e licenziato in tronco dalla Blue Panorama: il volo è stato invece rinviato di cinque ore, fino al momento in cui la compagnia non ha inviato un altro comandante. A 'pagare' sulla propria pelle la spiacevole situazione, iche erano a bordo del velivolo già pronto a decollare, e che hanno dovuto sentirsi dire prima che il volo era annullato, e poi che sarebbero ripartiti con 5 ore di ritardo. Non esattamente la migliore delle esperienze.