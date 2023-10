Piero Armenti, l'influencer de "Il mio viaggio a New York" derubato a Foggia: «Siamo dovuti scappare»

Piero Armenti, l'influencer de "Il mio viaggio a New York" derubato a Foggia. L'urban explorer napoletano, da ieri nella città pugliese insieme alla famiglia, ha raccontato la disavventura sui social: «Volevo fare un video turistico su Foggia. Ad un certo punto, mentre mio padre pagava il parcheggiatore abusivo, è scomparso il suo telefono. Lo stesso parcheggiatore si è proposto di recuperarlo a pagamento. Poi, dopo le minacce di mio padre, glielo ha ridato. Assurdo», ha scritto. «Ovviamente, dopo aver riavuto il telefono, siamo scappati via», ha aggiunto.

Piero Armenti derubato, cosa è successo

Il telefono sparito e poi restituito, secondo quando raccontato da Piero Armenti, era appoggiato sul bagagliaio, mentre il padre dava i soldi al parcheggiatore abusivo.

La disavventura si è poi conclusa con la restituzione del telefono. Armenti ha poi scritto un messaggio per i suoi amici foggiani: «Sappiamo che ci sono tante persone perbene, ma non ci sentivamo sicuri e per questo siamo andati via».

