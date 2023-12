Picchia la moglie e tenta di strangolarla con la cintura di cuoio dopo una lite, lei scappa dai vicini e si salva: arrestato

di Redazione Web

Ennesimo episodio di violenza domestica nei confronti di una donna. Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'arresto è avvenuto in seguito a una chiamata al numero di emergenza 112, giunta nella notte presso la Compagnia di Scalea. L'uomo aveva aggredito e tentato di strangolare la moglie con una cintura di cuoio durante una lite per futili motivi.

L'intervento delle forze dell'ordine

I carabinieri sono intervenuti immediatamente, raggiungendo la scena della violenza mentre l'uomo continuava a minacciare la moglie, che nel frattempo si era rifugiata presso alcuni vicini. La donna, di 38 anni, presentava ferite al volto e al collo causate dall'aggressione.

I carabinieri hanno sequestrato oggetti utilizzati durante il sopruso, recuperando anche una registrazione audio dell'atto violento. Secondo quanto dichiarato dalla vittima, il marito avrebbe perpetrato episodi simili di violenza in passato, durante il periodo in cui la coppia ha vissuto in diverse località fuori regione.

L'uomo, già noto alle autorità, ha continuato a minacciare la donna anche in presenza dei carabinieri. È stato portato in custodia e dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

