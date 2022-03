Padova, esce di strada con la Fiat 500 Abarth: Patrick muore a 40 anni

Incidente mortale stanotte all'una del 26 marzo lungo la Monselice Mare a Candiana (Padova). Lo schianto è avvenuto all'altezza del distributore Tamoil, distrutta una Fiat 500 Abarth. Si è trattato di una fuoriuscita autonoma. Alcuni mezzi in transito vedendo l'auto fuori strada hanno subito allertato i soccorritori. Quando il personale medico del Suem 118 è giunto sul posto non ha potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso.

La vittima

A perdere la vita nello schianto è stato un 40enne di Rovigo, Patrick Marangoni. L'uomo era alla guida della sua Fiat 500 Abarth.

Traffico

La viabilità ha subito rallentamenti per circa due ore. Tempo necessario agli operatori di terminare la loro attività. Da quanto si è appreso non sarebbe coinvolta alcuna altra auto. La vittima avrebbe fatto tutto da solo. Al vaglio dei carabinieri le cause che hanno contribuito a far perdere il controllo del mezzo.





