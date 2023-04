Pasquale Bonavota arrestato a Genova, il super latitante era a capo della cosca omonima di 'ndrangheta di Sant'Onofrio

di Redazione web

​Pasquale Bonavota, il super latitante era a capo della cosca omonima di 'ndrangheta di Sant'Onofrio, è stato arrestato. I carabinieri lo hanno catturato a Genova. Pasquale Bonavota, di 49 anni, era inserito nell'elenco dei latitanti di massima pericolosità facenti parte del «programma speciale di ricerca» del ministero dell'Interno.

Bonavita è stato preso a conclusione di indagini condotte dal Ros e dai Comandi provinciali dei carabinieri di Vibo Valentia e Genova.

Pasquale Bonavota arrestato a Genova

Bonavota era ricercato per un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell'indagine Rinascita-Scott del Ros, dal gip di Catanzaro. È ritenuto responsabile di associazione mafiosa come promotore della cosca omonima rientrante nella locale di 'ndrangheta di Sant'Onofrio.

Bonavota era l'unico soggetto rimasto in stato di latitanza dopo l'esecuzione dell'operazione Rinascita-Scott che il 19 dicembre 2019, ha portato all'arresto di 334 soggetti ritenuti appartenenti alle strutture di 'ndrangheta della provincia vibonese.

Le indagini sono state dirette dalla Procura della repubblica - Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro guidata dal Nicola Gratteri.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Aprile 2023, 13:27

