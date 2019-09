Leonardo Da Vinci, in aeroporto anche per il parcheggio l'offerta è di qualità. Comodo, sicuro e a due passi dai Terminal

Con oltre 19mila posti auto, il parcheggio all'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino è un'offerta di qualità: comoda e sicura a due passi dai Terminal.



Presso lo scalo romano, l’offerta dei parcheggi easy Parking comprende i parcheggi Terminal A-B-C-D, ovvero strutture multilivello posizionate direttamente di fronte ai Terminal che offrono oltre 3.500 posti auto coperti.



Recentemente rinnovati e riqualificati, i parcheggi Terminal sono sinonimo di comfort, come certificato dal riconoscimento ESPA, European Parking Standard Award, garanzia di qualità e sicurezza.



La dislocazione delle strutture nell'area partenze/arrivi permette di scegliere il parcheggio più vicino a seconda del Terminal di riferimento.



Ogni livello è dotato di indicatori led che mostrano il numero di posti liberi e in ogni stallo è presente un segnaposto che permette di ritrovare l'auto in pochi istanti.



Recentissima anche l’innovazione del card in card our con l'ingresso completamente automatizzato grazie all'installazione di tecnologia di ultima generazione che garantisce l'accesso, l'uscita e il pagamento tramite carta di credito completamente in modalità ticketless.



E per chi preferisce muoversi con le 2 ruote, 70 posti moto al coperto con ingresso dedicato nel parcheggio Terminal A.



easy Parking ha ulteriormente arricchito l’offerta sullo scalo di Fiumicino con l’inaugurazione dei parcheggi Executive. Si tratta di circa 200 posti auto dotati di tutti i comfort e disponibili proprio di fronte ai Terminal dell’aeroporto. La nuova tipologia di parcheggio è rivolta ai passeggeri che amano viaggiare in comfort, sin dal parcheggio dell’auto.



I parcheggi Executive di easy Parking, disponibili di fronte al T1 – piano arrivi - e nell’edificio P-Terminal D, al terzo piano, di fronte al Terminal 3, offrono infatti una serie di servizi aggiuntivi, dalla colazione e i quotidiani gratuiti, alla cura dell’auto, con lavaggio e rifornimento a richiesta, per ritrovarla già pronta al ritorno. Un’attenzione che si estende oltre l’auto anche al palato: chi usufruirà del servizio potrà, infatti, gustare i menù stellati dell’aeroporto con un 20% di sconto da Ferrari Spazio Bollicine e Antonello Colonna Open Bistrò, in area di imbarco B e da Assaggio e Attimi by Heinz Beck, in area internazionale di imbarco E.



I parcheggi “Executive” offrono, inoltre, il servizio di posteggio assicurato (custodia vettura), con assistenza dedicata lungo tutto l’arco della giornata, tutti i giorni dell’anno. E, per chi vuole risparmiare tempo al varco security il fast track gratuito.



Recentemente easy Parking è stata protagonista di una partnership con Mastercard che ha dato vita, primo esperimento in Italia, al "Mastercard Reserved Parking", ubicato al 3° piano del multipiano C. All'interno, anche monitor con gli aggiornamenti sullo stato dei voli in partenza e informazioni sul traffico delle principali arterie di collegamento con il centro della città di Roma. I passeggeri che scelgono il "Mastercard Reserved Parking" hanno il vantaggio di usufruire di uno speciale sconto sulla sosta oltre a beneficiare gratuitamente di uno dei servizi più utilizzati in aeroporto, il Fast Track ai varchi sicurezza.



I parcheggi easy Parking sono acquistabili a tariffe vantaggiose online sul sito di Aeroporti di Roma www.adr.it o in alternativa sull’APP ufficiale di ADR, Rome Airports.















Giovedì 12 Settembre 2019, 10:00

