Papa Francesco ai giovani: «Liberatevi dalla dipendenza dal telefonino. È una droga!»

«Liberatevi dalla dipendenza da telefonino!», ammonisce il Papa incontrando studenti e docenti del Liceo Visconti di Roma. Il Pontefice coglie l'occasione per rivolgere un messaggio a tutti i giovani: «Ci sono tante dipendenze- dice a braccio Francesco - ma questa del telefonino è molto presente. Il telefonino è utile, va usato, è bello che tutti sappiano usarlo ma quando tu diventerai schiavo del telefonino, perderai la tua libertà».



«Il telefonino è per comunicare, per la comunicazione. È tanto bello comunicare ma state attenti che c'è il pericolo che questa droga riduca la comunicazione in semplici contatti e la vita non è per contattarsi ma per comunicare», avverte il Papa.



