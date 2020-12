Paolo Rossi , Ciccio Graziani scoppia a piangere a Pomeriggio 5: «Mi è morto un fratello, non pensavamo a un epilogo così». Oggi, Barbara D'Urso per ricordare il campione del mondo - scomparso la scorsa notte per un tumore a 64 anni - ha ospitato in collegamento Fulvio Collovati e Ciccio Graziani, che con lui hanno condiviso la vittoria del Mondiale '82.

Al momento di parlare, Ciccio Graziani si commuove e tra le lacrime dedica dolci parole a Paolo Rossi: «La notizia mi ha sconvolto oggi, mi è morto un fratello. Gli ho detto tante volte grazie, quando ci incontravamo. Tu sei stato la ciliegina sulla torta, senza di te non avremmo vinto quel mondiale. Eravamo una squadra vera di persone per bene».

E conclude: «Sapevamo che non stava bene, ma non pensavamo a un epilogo così. Mi consola che si trova in Paradiso. Ti vorremmo per sempre bene». Commozione in studio.

