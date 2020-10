Paolo Fox, paura e ricovero all'ospedale: «Grazie a tutti». Come sta il "re" dell'oroscopo

«Grande preparazione ma anche grande umanità. Grazie al pronto soccorso dell’ospedale di Feltre». Con queste parole Paolo Fox, uno dei volti noti del programma “I fatti vostri” in onda su Rai 2, dove quotidiamente fa un seguitissimo oroscopo, ha voluto ringraziare in diretta televisiva i medici del Santa Maria del Prato e in particolare del Pronto soccorso dell'ospedale di Feltre (Belluno) che lo hanno preso in carico quando un paio di giorni fa ha avuto un malore a seguito di una colica renale.

Paolo Fox non si presenta in tv: stupore e paura a I Fatti Vostri

IL CASO

Paolo Fox non si era presentato nello studio de "I Fatti Vostri" per condividere il suo oroscopo con i telespettatori a causa di un problema di salute. Doveva stilare la consueta classifica settimanale dei segni zodiacali, ma ha avuto un imprevisto, come ha dichiarato alla fine della trasmissione Giancarlo Magalli. «Le ammiratrici di Paolo Fox - ha detto il conduttore - sono disperate. Noi abbiamo sperato che riuscisse a venire, ma ha avuto una colica renale».

