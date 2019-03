Pamela Mastropietro, Oseghale e la doppia versione: «Era preoccupato solo per aver tradito la moglie»

Il racconto del pentito: «e penso che se avesse dovuto fare una confidenza l'avrebbe fatta a me».





Nel giorno in cui il pentito, in aula davanti alla Corte d'Assise di Macerata al processo per l'omicidio di, un ex compagno di cella dismentisce parzialmente poco dopo il suo racconto in tribunale., detenuto per un periodo ad Ascoli in cella col, ha affermato di escludere che Oseghale possa aver fatto confidenze al pentitoOseghale avrebbe raccontato a Giardini che tra lui e Pamela ci sarebbe stato un rapporto sessuale «consenziente» in cambio dell'aiuto a trovare una dose di eroina e la morte dopo l'iniezione di stupefacente «per overdose»: «Lui ha sempre negato le coltellate, lui ha detto che l'ha solo vivisezionata. Ha sempre negato di averla uccisa» e «disse che questa cosa l'ha fatta da solo», ha affermato il detenuto che divideva la cella con Oseghale ad Ascoli. «Inizialmente diede una versione che non considerammo molto veritiera», ha raccontato ricostruendo i primi rapporti tra gli altri detenuti e Oseghale. «Poi conoscendoci meglio si aprì e la modificò. Inizialmente disse che non aveva in nessun modo partecipato» al delitto, «attribuendo responsabilità ad altri nigeriani», mentre poi Oseghale «disse che voleva dirci la verità».Secondo questa seconda versione raccontata dall'ex compagno di cella, l'incontro tra Pamela e Oseghale avvenne ai giardini Diaz: mentre aspettava un cliente per vendergli marijuana, Oseghale «è stato avvicinato da questa ragazza, che non conosceva e gli ha chiesto di accendere una sigaretta; poi gli ha chiesto se poteva procurarle una dose di eroina», ha detto Giardini riferendo il racconto. Oseghale, secondo la sua ricostruzione, vendeva solo marijuana ma si propose di «aiutarla a trovare qualcuno» e in cambio di questo aiuto ci fu «un rapporto sessuale» con Pamela. «Oseghale fece un paio di telefonate, chiamò un suo amico che gli disse che era fuori zona e di rivolgersi a Lucky che si rese disponibile, confermò di avere la dose e si diedero appuntamento a un campo di calcio - ha riferito il teste in aula - A quel punto Oseghale e la ragazza si appartarono sotto un ponte ed ebbero un rapporto sessuale».Successivamente, dopo l'incontro con Lucky e lo scambio di droga, ha riferito Giardini, Oseghale gli raccontò che fu Pamela a chiedergli di poter andare a casa sua in attesa dell'orario del treno per tornare a Roma e che si fermarono a un supermercato e poi a comprare una siringa. Nella casa di via Spalato poi, secondo quanto riferito dall'ex compagno di cella del nigeriano, Pamela si iniettò la dose di droga: «Oseghale disse che era abbastanza allegra all'inizio, poi sentì un tonfo: era caduta al suolo». La ragazza «respirava ma stava in una specie di catalessi, sembrava svenuta. Nel frattempo il nigeriano raccontò di aver ricevuto la chiamata di un cliente» di essere uscito e di essere rientrato a casa nel giro di «tre ore» trovando Pamela «apparentemente morta». A quel punto maturò la decisione di «sezionare il corpo».