Lecce, un fulmine colpisce la palma nella rotatoria. Paura tra i passanti. Una forte perturbazione, con pioggia, grandine e fulmini, si è abbattuta intorno alle 13 sulla città di Lecce. All'ingresso della città, a causa di un fulmine, ha preso fuoco una delle palme ornamentali della rotatoria di viale Porta d'Europa. Per molto tempo la pioggia battente si è trasformata in grandine che in breve ha ricoperto le strade, creando problemi alla circolazione stradale. La perturbazione ha colpito vari comuni del Salento, a macchia di leopardo. Danni si registrano alle colture, da Gallipoli a Maglie, Scorrano, Taurisano, Trepuzzi, Campi Salentina, fino a Monteroni e Corigliano dove, come fa sapere Coldiretti Puglia, l'ondata di maltempo ha arrecato danni gravi alle colture fuori serra che sono andate distrutte.

