Picchia la compagna al bar davanti ai clienti: calci, pugni e un colpo di borsetta alla testa. Incastrato dalle telecamere VIDEO

Entra nel bar dove la compagna è seduta a un tavolino. Ma è anche il suo sfruttatore e pretende i soldi che lei ha guadagnato prostituendosi quel giorno. Al suo rifiuto si avvicina, minaccioso e la colpisce, mentre lei è ancora seduta, davanti agli occhi dei presenti. Prima calci e pugni, poi un colpo secco alla testa, con la borsetta, dalla parte della cinghia, per farle più male. E lei resta lì, sanguinante, tra i clienti sbigottiti per quel gesto di violenza inaspettato, che non hanno potuto far altro che chiamare il 112. Erano circa le 20.30 di venerdì.

Quando i carabinieri sono arrivati nel bar di Vigonza, nel Padovano, come riporta il Gazzettino, il 36enne romeno era ancora lì. Ha provato a sminuire il gesto, affermando che la compagna, anche lei romane e di qualche anno più giovane, si fosse ferita cadendo. La violenza però era stata ripresa dalle telecamere di sicurezza del locale. Non ha potuto più negare, a quel punto, ed è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Febbraio 2024, 10:57

