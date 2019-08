Scontro sulla rotonda, un'auto finisce ruote all'aria. Ferite due donne

Poco dopo le 8 di oggi, 26 agosto, sulla rotonda lungo la strada regionale 104 a Villa del Bosco, a Correzzola (Padova), due auto si sono scontrate violentemente. Una si è ribaltata sul fianco: ferite due donne. I pompieri arrivati da Piove di Sacco hanno messo in sicurezza le auto, mentre le due ferite sono state prese in cura dal personale del Suem 118 per essere portate in ospedale a Piove di Sacco e Padova in ambulanza e con l’elisoccorso. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Lunedì 26 Agosto 2019, 13:14

