Padova choc, coppia trovata morta impiccata in casa: lui aveva 53 anni, lei 36

Dramma a Padova, dove una coppia è stata trovata morta all'interno di un appartamento disabitato. I carabinieri hanno rinvenuto i corpi di un 53enne e di una 36enne, entrambi impiccati. La pista più probabile appare quindi quella del suicidio.

Il 53enne e la 36enne, entrambi padovani e dipendenti dagli stupefacenti e dall'alcol (erano già noti per precedenti alle forze dell'ordine), sono stati trovati impiccati dai carabinieri nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 17, in una casa disabitata di via San Giovanni da Verdara. Lo scrive Cesare Arcolini per Il Gazzettino.

Sul posto diversi uomini e mezzi dei carabinieri, che hanno chiuso l'area ai curiosi e dopo aver analizzato l'appartamento e i corpi della coppia, hanno affidato al medico legale di stabilire con precisione data e ora del decesso. Escluso il coinvolgimento di terze persone, la pista più probabile appare quella del duplice suicidio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Gennaio 2022, 11:44

