«Dispiace che questo sia successo al Lido, dove abito da anni e conosco un pò tutti. Pare evidente che qualcuno non conosce l'Anpi, e un pò questo mi dispiace». Parole di Ottavia Piccolo che è stata bloccata da un agente di polizia che ha avuto da ridire sul fatto che indossasse un fazzoletto dell'Anpi al collo, dopo che aveva partecipato a un volantinaggio nei pressi del Palazzo del Cinema del Lido di Venezia.



L'episodio, da lei definito «ridicolo», è avvenuto sabato scorso nella giornata conclusiva della Mostra, è stato riferito oggi da La Nuova Venezia e confermato da Ottavia Piccolo, che ne è stata protagonista. «Avevo aderito - ha detto l'attrice - a una manifestazione contro le morti sul lavoro vicino al Palazzo del Cinema. Non era una protesta di partito, era stata autorizzata dalle autorità comunali, stavamo facendo un semplice volantinaggio. A un certo punto mi sono spostata per andare verso il Palazzo ma un agente mi ha fermata e ha detto che 'con questo fazzoletto' non sarei potuta passare nella 'zona rossa'. È arrivato un funzionario, poi un altro, e infine mi hanno lasciato passare. Gli ho risposto che sarei passata comunque».

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..