Operaio morto schiacciato da un ramo durante potatura alberi nel giardino della Reggia di Caserta

Ancora una morte sul lavoro in Italia. Un operaio di 49 anni di nazionalità marocchina è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nel parco della Reggia di Caserta, dove era impegnato in attività di manutenzione.

Tragedia alla Reggia di Caserta

L'operaio è stato colpito da un grosso ramo mentre stava effettuando la potatura degli alberi. L'impatto è stato violentissimo ed il 49 enne è morto sul colpo. Dai primi accertamenti compiuti dai carabinieri della Compagnia di Caserta, è emerso che l'uomo lavorava per una impresa esterna ed era regolarmente assunto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 17:18

