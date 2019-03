Agguato mortale, i killer fanno irruzione in un bar e uccidono il titolare

Omicidio in via Milano ad Afragola nel napoletano. La vittima, Giuseppe Orlando, cognato del boss Francesco Favella, era titolare della caffetteria Vittoria, a poca distanza dal luogo del delitto: trasportato da alcuni parenti al San Giovanni Bosco, è morto poco dopo il ricovero in ospedale

Aveva precedenti per estorsione, contrabbando di sigarette, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Sul posto sono state trovate due auto, una Ford Focus crivellata di proiettili calibro 9, e un'altra vettura: i sicari sono entrati nel bar e poi hanno inseguito e tamponato la vittima prima di cominciare a sparare. Indaga la polizia.

Ultimo aggiornamento: 22:59

