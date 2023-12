«Oggi è Natale e sono sola, potete farmi un po' di compagnia?»: la chiamata della 90enne ai carabinieri è commovente

di Redazione web

Il Natale è la festa della famiglia per antonomasia, ma non tutti hanno la fortuna di poter passare questa giornata con i propri cari. Il che non significa però stare da soli. Questo deve aver pensato una signora 90enne di Budoni, nel nord-est della Sardegna, che ha deciso di chiamare i carabinieri per farsi fare un po' di compagnia. E i militari hanno accolto immediatamente la richiesta.

L'anziana ha chiesto ai carabinieri della centrale operativa della Compagnia di Siniscola, paese in provincia di Nuoro poco più a sud di Budoni, se avessero potuto trascorrere qualche minuto con lei, visto che si trovava da sola in casa. «In questa giornata di festa la solitudine per me aumenta, se non vi disturbo, visto che sento la divisa dell'Arma come famiglia, mi piacerebbe trascorrere qualche ora con voi». I militari non si sono tirati indietro: «Un servizio ‘esterno’ più appagante di così, il giorno di Natale, non potevamo chiederlo».

Durante la chiacchierata che ha riportato il sorriso all'anziana signora, i carabinieri hanno anche scoperto perché la donna ha chiamato proprio loro: «L'Arma per me - ha spiegato - è famiglia: mio papà classe 1889, era maresciallo maggiore dei carabinieri e vedendo voi e la vostra divisa che è stata per me una presenza fissa, rievoco i miei momenti gioiosi che abbiamo vissuto con mio padre nella sua lunga vita: è morto infatti a 80 anni nel 1969».

Questa non è stata l'unica "buona azione" fatta dai militari nuoresi per Natale.

