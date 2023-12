Nonna sola nel giorno dell'Immacolata chiama il 113. I poliziotti vanno a casa e le preparano il pranzo

di Redazione web

La nonnina si sente sola nel giorno dell'Immacolata e chiama il 113: gli agenti delle volanti vanno a casa ad Andria per un sopralluogo e le preparano il pranzo. È stato un vero e proprio "intervento umanitario" quello effettiato oggi dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Barletta-Andria-Trani. Gli agenti, durante il loro turno di servizio, sono intervenuti in risposta a una chiamata al 113 effettuata da una vedova di 97 anni, residente in Andria, che esprimeva un profondo senso di solitudine e la necessità di compagnia durante il giorno festivo.

L'intervento degli agenti

All'arrivo sul luogo dell'intervento, gli agenti si sono immediatamente resi conto delle precarie condizioni di vita della signora, che, a causa di gravi problemi di deambulazione, si trovava in uno stato di isolamento, senza provviste alimentari. Così gli agenti hanno agito al di là dei loro ordinari doveri di pubblica sicurezza, provvedendo alla preparazione di un pasto caldo per la signora, al fine di offrirle non solo un sostegno materiale ma anche un conforto morale in un giorno di festa.

Il sindacato dei poliziotti

La Segreteria Interprovinciale Siap di Bari e Bat desidera esprimere il «proprio apprezzamento e riconoscimento per l'operato degli agenti coinvolti in questo intervento, sottolineando il loro impegno nel fornire assistenza e protezione a tutti i cittadini, in ogni circostanza».

