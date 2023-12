No Tav, incidenti alla stazione di Torino: feriti due agenti della Polfer

di Redazione web

Due agenti della polizia ferroviaria di Torino sono rimasti feriti questa mattina durante gli incidenti scoppiati tra alcuni attivisti No Tav e le forze dell'ordine alla stazione di Porta Nuova. Uno dei poliziotti ha avuto una prognosi di 20 giorni per una frattura al dito della mano, l'altro di 10 giorni per una distrazione al ginocchio. Le tensioni si sono registrate nel capoluogo piemontese tra una settantina di attivisti che erano saliti senza biglietto a bordo di un convoglio diretto in Val di Susa per partecipare alla tradizionale marcia da Susa a Venaus. Il gruppo era stato fatto scendere dal treno ma aveva tentato di salire su un altro sempre senza biglietto. Da qui le tensioni con le forze dell'ordine in cui sono rimasti feriti i due agenti. Infine gli attivisti erano ripartiti, questa volta muniti di regolare biglietto.

Le tensioni si sono registrate tra una settantina di attivisti che erano saliti senza biglietto a bordo di un convoglio diretto in Val di Susa per partecipare alla tradizionale marcia da Susa a Venaus. Il gruppo era stato fatto scendere dal treno ma aveva tentato di salire su un altro sempre senza biglietto. Da qui le tensioni con le forze dell'ordine in cui sono rimasti feriti i due agenti. "Solidarietà alle forze dell'ordine e grazie alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno difendono l'Italia", ha detto il vicepremier e ministro Matteo Salvini, commentando le tensioni con i No Tav.

