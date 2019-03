Nicoletta, insulti choc sui social dei due arrestati: «Brutta e nasona, devi fare una brutta fine»

Spero che al tuo ragazzo lo facciano diventare la femminuccia di tutti in galera, prima di impiccarlo, e a te ti riservino lo stesso trattamento, e se in galera non vi fanno nulla, che ci pensi la vita a farvi soffrire!

Certo che sei gelosa sei brutta come la morte... e brutta rimarrai per sempre assassina

he Nicoletta adesso non vi dia più pace... Devi soffrire m***a

ue rifiuti come te e la tr***a che ti ha portato a commettere un gesto così ignobile non meritate di respirare un secondo di più

he te possa prende un tumore ..di quelli che te fanno soffri fino all'ultimo

Muori male, tu e la tua fidanzata psicopatica... Di m***e come te nn ce ne facciamo niente

Ultimo aggiornamento: 15:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Centinaia, migliaia di commenti sotto le loro foto e i loro post. C'è chi augura loro la morte, chi li insulta per l'aspetto fisico, chi spera che in carcere venga fatto loro del male: è il triste quadretto dei profili social di, i due fidanzati fermati per l'omicidio di, la giovane uccisa nel trapanese con sette coltellate e il cui corpo è stato poi dato alle fiamme.Sui loro profili Facebook ancora aperti, le loro foto ospitano commenti di qualsiasi sconosciuto: impressionante la quantità di insulti, come spesso accade in questi casi. «», scrive un utente sul profilo di Margareta. «», aggiunge una donna. E ancora, «tr***a», «nasona», «c».Stesso tenore sul profilo di Carmelo, il fidanzato di Margareta, con una fugace relazione alle spalle proprio con Nicoletta. «D», scrive un utente. «C», aggiunge un altro. «», rincara la dose una ragazza.