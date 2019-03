Nicoletta, l'amica Margareta accusa Carmelo: «Non c'entro con l'omicidio. E lui non è il mio fidanzato»

L'amica di, che era con lei sabato sera prima del barbaro omicidio (è stata, e che è stata fermata dai carabinieri mercoledì mattina insieme al suo presunto fidanzato, proclama la sua innocenza e accusa proprio Carmelo: «Io non c'entro nulla con l'omicidio di Nicoletta. Anch'io sono stata vittima di Bonetta», ha dichiarato oggi nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip di MarsalaMargareta, 29 anni, di origine romena (come Nicoletta, che era stata adottata da una famiglia italiana) è stata sottoposta a fermo dai carabinieri all'alba di due giorni fa insieme a Bonetta, 34enne di Termini Imerese, per omicidio e soppressione di cadavere. Da ieri i loro profili social sono stati presi d'assalto da centinaia di utenti, con insulti e auguri di morte e sofferenze sotto ogni post e foto pubblico. La ragazza ha specificato agli inquirentiMargareta scarica tutte le responsabilità del delitto su Bonetta, che ha già confessato l'omicidio di Nicoletta, 25 anni, nel primo interrogatorio condotto da carabinieri e pm. Interrogatorio nel corso del quale, la notte tra martedì e mercoledì, Bonetta ha detto dov'era il cadavere, indirizzando poi gli inquirenti in un vigneto di contrada Sant'Onofrio, a circa sette chilometri nell'entroterra del centro di Marsala. Davanti al gip erano presenti il procuratore Vincenzo Pantaleo e il sostituto Anna Cecilia Maria Sessa, nonché gli avvocati difensori Natale Pietrafitta e Marcella Buttitta.