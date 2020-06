Niccolò, giovane prof. di educazione fisica, morto a 28 anni per un male incurabile

​Ci sono persone che svolgono la professione di docente; sono brave, preparate e ottengono anche ottimi risultati dai loro studenti. Sanno comunicare la loro disciplina e la trasmettono con efficacia. Poi ci sono persone che sono docenti ed educatori; anche loro ottengono ottimi risultati dagli studenti, ma i ragazzi non apprendono solo una disciplina perché li guardano quando spiegano, li osservano quando si muovono, li fissano quando parlano facendo propri i modi di dire e le espressioni dei proff. Non c’è distinzione tra ciò che insegnano e ciò che sono, non c’è frattura tra le loro richieste e il modo di porsi. Ascoltano i ragazzi e i ragazzi sanno di essere presi sul serio, non hanno timore di entrare in relazione con gli studenti e gli studenti ne riconoscono il ruolo e l’autorevolezza; non alzano la voce, basta uno sguardo

Il prof. Sartoni era così. La sua giovane età e la materia di scienze motorie lo avvicinavano ai ragazzi, ma la sua preparazione e la solidità morale lo rendevano credibile, un adulto a cui guardare, un uomo da stimare e apprezzare. Non un insegnante, ma un testimone delle sue passioni e dei suoi valori. Sono passati solo tre anni dal suo arrivo alla Barbara Melzi, ma la facilità alla relazione, la condivisione dei valori educativi, la disponibilità a mettersi sempre in gioco con serietà e il sorriso radioso anche quando non mancavano le ombre e le difficoltà rendevano Niccolò collega da sempre

Quando arriva l'ordine di trasferimento, il guerriero guarda tutti gli amici che si è fatto durante il cammino. Ad alcuni ha insegnato a udire le campane di un tempio sommerso, ad altri ha raccontato storie intorno al fuoco. Il suo cuore si rattrista, ma egli sa che la sua spada è sacra, e che deve obbedire agli ordini di Colui al quale ha offerto la sua lotta. Allora il guerriero della luce ringrazia i compagni di viaggio, trae un profondo respiro e va avanti, portando con sé i ricordi di un viaggio indimenticabile

Bello, atletico e solare: impossibile non ricordare così, giovane, stroncato da un male incurabile ad appena. Il giovane professore, che da tre anni lavorava all'istituto Barbara Melzi di Legnano (Milano), avrebbe compiuto 29 anni a luglio ma è morto due giorni fa dopo una lunga battaglia con la malattia.Ci sono diverse comunità a piangere il giovane e solare professore: quella di, dove era nato, e quella di, dove insegnava. Oggi pomeriggio, a Sacconago, si terranno i funerali.era un ragazzo con la passione dello sport e del basket in particolare, che chi ha conosciuto descrive come «una persona dal sorriso contagioso». Il giovane insegnante è stato già ricordato dai colleghi, a cominciare dal preside dell'istituto in cui lavorava da circa tre anni.» - le parole del dirigente scolastico, Flavio Merlo - «».Il dirigente scolastico, così come i colleghi, hanno scelto anche una citazione di Paulo Coelho per salutare il giovane sfortunato docente: «».