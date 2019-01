Neve al Sud, la bufera artica imbianca Matera e la Puglia. Primi fiocchi sul Vesuvio

Scavi di Pompei presi d'assalto dai turisti che hanno vissuto un sito archeologico incantato questa mattina tra un bel sole chiaro e piccoli fiocchi di neve che si sono posati sulle rovine antiche. Sullo sfondo il Vesuvio appena adombrato da qualche nuvola, quel poco che ha regalato la prima neve di questo inverno, subito sciolta dal sole. Nelle prossime ore, però, la neve potrebbe diventare più copiosa, essendo attesa una breve perturbazione che dovrebbe imbiancare la cima del Vesuvio e rendere più suggestivi i selfie tanto amati dai turisti di Pompei. Sorpreso dal meteo, il direttore generale della Soprintendenza, Massimo Osanna, ha salutato i restauratori e i giornalisti dicendo «porta bene». I fiocchi di neve sono caduti anche sulla tangenziale, sui quartieri alti di Napoli e sui comuni vesuviani.

Risveglio sotto laper alcune regioni d'Italia per via della nevicata di questa notte. Le temperature in picchiata di questi primi giorni delhanno interessato soprattutto le regioni meridionali e si segnalano i primi disagi dovuti al. Sono imbiancate e nella morsa del gelo lae la, la capitale della Cultura 2019, si sono accumulati centimetri di neve che hanno reso il panorama ancora più suggestivo.Problemi allacon la cancellazione delle corse bus tra Matera Sud - Matera Centrale e Matera Villa Longo. Sono inoltre soppressi i collegamenti bus tra Matera e Montescaglioso, tra Matera e Ferrandina e tra Matera e Bari.Anche la Puglia si è svegliata sotto la neve: è nevicato sulle zone più alte del Gargano e dei Monti Dauni (Monte Sant'Angelo, Faeto, Alberona, Roseto Val Fortore). A causa della nevicata la circolazione dei bus gestiti dalletra Altamura e Toritto è temporaneamente interrotta. La circolazione automobilistica è al momento attiva solo tra Grumo Appula e Bari.La bufera artica che ha colpito il Sud ha fatto scattare l'allerta gialla della. Intanto le prefetture di Foggia e Bari hanno disposto il blocco dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali fino alla mezzanotte di domani. Sulle strade ghiacciate stanno circolando mezzi di spargimento sale e presso gli uffici della Città Metropolitana di Bari è operativo 24 ore su 24 il recapito telefonico 080/5412410 per eventuali emergenze e segnalazioni.Disagi anche in altre regioni italiane come Marche, Abruzzo, Molise, Campania e in Sicilia ad alta quota. In base al bollettino meteo diramato dallil Gruppo FS Italiane ha attivato per la giornata di oggi, giovedì 3 gennaio, la fase di emergenza dei Piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie. In queste regioni i servizi commerciali regionali saranno ridotti mediamente del 30 per cento per vento e burrasca.