Legano un nastro ad altezza uomo sulla strada vicino ad un sottopassaggio: un'altra trappola killer per automobilisti e motociclisti

Un gruppo di ragazzi, tutti molto giovani, come Milano poche settimane fa, ha steso un nastro da parte a parte e ad altezza d’uomo lungo la strada. Ma mentre a Milano è stato usato un cavo d’acciaio, qui è stato tirato un nastro: e per fortuna, anche grazie alla prontezza di un automobilista, non ci sono state conseguenze. È successo a Settimo Torinese, nell'hinterland di Torino, in via Leinì davanti alla rotatoria che porta al sottopassaggio ferroviario.

Non ci sono stati incidenti perché, un automobilista che sopraggiungeva sul posto si è accorto della trappola e si è fermato in tempo, riuscendo a evitare l'incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime per ciclisti e motociclisti. Nel video, pubblicato sui social, si vedono diversi giovani vestiti di nero, che dopo aver piazzato il filo scappano ma non esitano a voltarsi per verificare se la loro azione ha generato conseguenze.

