Incidente in Tangenziale, deceduta anche la ragazza dopo la morte del fidanzato

Non ce l'ha fatta la seconda vittima dell'incidente avvenuto ieri sera, traLo schianto che ha provocato la morte di un giovane centauro, dopo lo schianto contro il guard rail, ha causato la morte anche della passeggera, deceduta stanotte all'ospedaleLaera stata soccorsa d'urgenza e trasportata in ospedale con un codice rosso a causa dei gravissimi traumi riportati in tutto il corpo. I sanitari avevano immediatamente sottoposto la giovane ad una serie di operazioni chirurgiche per salvarle la vita ma le pre arie condizioni di salute dopo il violento impatto contro il guard rail non hanno consentito alla ragazza di salvarsi.I due ragazzi avevano perso il controllo della moto nel tratto compreso tra lae ladi Napoli in direzione, all'altezza del km 3,1 ma sulle cause dell'incidente si attendono i riscontri delle autorità competenti.