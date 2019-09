Napoli, carambola nel sottopasso: ex corteggiatrice di Uomini e Donne tra i cinque feriti

Sabato 28 Settembre 2019, 18:59

Grve incidente per cinque giovani che questa notte si sono schiantati contro dei paletti e un tabellone stradale a Fuorigrotta. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 del mattino, mentre gli amici che viaggiavano a bordo di una Bmw stavano uscendo dal tunnel del sottopasso Claudio.Il veicolo condotto da un 26enne con altri quattro passeggeri, tra cui due ragazze di 25 anni e una 35enne, sembrerebbe aver perso il controllo a causa dell'alta velocità come é emerso dai primi rilievi effettuati sul posto dalla sezione Infortunistica della polizia municipale. L'auto si è talmente accartocciata su se stessa che per estrarre i ragazzi dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.Tra le vittime coinvolte nello schianto ci sono personaggi della televisione che hanno partecipato alla trasmissione Uomini e Donne di Maria de Filippi o che sono in qualche modo collegati a chi ne ha fatto parte.i danni maggiori ed ora è in prognosi riservata al Cardarelli. Comparsata in tv anche per l'amico Nunzio Moccia, mentre le altre due ragazze ferite sono Maddalena Ferrara e Annalisa D'Errico.Secondo una prima ricostruzione dello schianto operata dagli uomini del comandante Antonio Muriano, la perdita di controllo dell'auto potrebbe essere stata causata dallo stato di ebbrezza del conducente ma non è escluso che anche i passeggeri potessero trovarsi nello stesso stato. Gli agenti della polizia municipale hanno richiesto i test alcolemici per i giovani e sequestrato la Bmw deferendo il conducente per lesioni stradali. Dettaglio da non trascurare: nell'auto gli agenti trovato bottiglie di superalcolici.