Anziano invalido accende la pipa e muore avvolto dalle fiamme

Un anziano invalido è morto a Napoli nella sua abitazione di via Posillipo dopo essere stato avvolto dalle fiamme. L'uomo, un ottantaduenne su sedia a rotelle, dovrebbe aver acceso la sua pipa in un momento di assenza del badante cingalese, sceso momentaneamente a fare la spesa. La dinamica del dramma non è completamente chiara ma forse, a causa di una scintilla provocata dall'accensione, sarebbe rimasto vittima del fuoco, cadendo a terra e bruciando vivo.

Il fatto è accaduto nella mattinata di sabato ma si è appreso soltanto oggi. Disperato il figlio, che al momento dell'incidente stava riposando in un'altra stanza, lontana da quella del padre: quando è arrivato e si è accorto della tragedia ha chiamato immediatamente i soccorsi. L'ambulanza ha soccorso l'anziano e lo ha portato in ospedale, dove è successivamente morto.

Domenica 22 Settembre 2019, 20:00

