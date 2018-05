Mancava un mese alle sue nozze: Minella uccisa dal male a 37 anni

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

LATISANA e PRECENICCO (Udine) -a Latisana e a Precenicco in Friuli per la morte di, 37 anni, distroncata dal male che le era stato diagnosticato pochi mesi fa. Con il futuro marito, con il quale avrebbe dovuto, aveva combattuto con coraggio contro la malattia ma non ce l'ha fatta.Negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente e la giovane donna è deceduta. Minella, che lavorava comein un market di, lascia il fidanzato Daniele Brumatti, la mamma Bertilla, il papà Domenico, due fratelli, Sergio e Celestina, i colleghi e tanti amici. Oggi, sabato 26 maggio, l'ultimo saluto in duomo a Latisana.