Mamma morta a 19 anni dopo il parto: era in terapia intensiva per complicazioni respiratorie

Muore a 19 anni per complicazioni dopo il parto, non si sa se abbia contratto il coronavirus. Una diciannovenne, che era ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Basilotta di Nicosia (En) dalla fine di marzo scorso, è morta nella notte. La giovane aveva partorito qualche settimana fa nello stesso ospedale. Pare che ci fossero state delle complicanze post partum e la giovanissima mamma era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva, attivato con 4 posti il 25 marzo, pochi giorni prima che la giovane partorisse, e dove è rimasta ricoverata senza riprendere conoscenza. Secondo indiscrezioni, sarebbe sopraggiunta anche una infezione respiratoria, ma la giovane non era stata sottoposta al tampone e non era stato disposto il trasferimento alhospital dell'Umberto I di